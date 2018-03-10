Light Phone 2 защитит ребенка от неподходящего контента в Сети

Сегодня, 16:00

Новый телефон Light Phone 2 защитит детей от неподходящего контента. Родители по всему миру озабочены проблемой современного Интернета, где дети могут увидеть то, что повредит их неокрепшей психике.

Родители детей хотят, чтобы ребенок всегда был в зоне доступа, чтобы не волноваться о его местонахождении. Однако с другой стороны многие обеспокоены проблемой современного интернета и социальных сетей, в которых дети могут увидеть неподходящий для своего возраста контент. В том числе, взрослые фильмы, сцены насилия и жестокости.

При помощи Light Phone 2 родители могут больше не переживать об этом. Этот телефон разработан специально для того, чтобы звонить и отправлять сообщения. Также новинка подойдет не только детям, но и взрослым, которые используют телефон только для поддержания связи с близкими. Девайс не имеет меню и разных приложений, которые разряжают телефон.