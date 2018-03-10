Xiaomi удалось победить Samsung на одном из крупнейших рынков

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Компания Xiaomi стала лидером продаж телефонов в Индии. В секторе смартфонов ей удалось обогнать такого гиганта Samsung.

Конец 2017 года оказался очень удачным для Xiaome. Компания смогла занять лидирующие позиции на таком крупном рынке как Индия, выбив с первого места Samsung. Такого не удавалось ни одной компании за последние шесть лет. Удивительно то, что Xiaomi начали продавать смартфоны всего 3 года назад.

Основным шагом к успеху стало копирование бизнес-модели корейской компании, что привело к впечатляющим результатам. Xiaomi начали выпуск нескольких серий телефонов, в которых следующая модель является улучшенной версией предыдущей.

Компании пришлось убедиться в том, что у нее есть товар, который хотят покупать. Осталась не маловажная часть – выдержать конкуренцию. На данный момент Xiaomi имеет два завода непосредственно в Индии, которые обеспечивают качественный уровень сборки смартфонов.

Теперь осталось проверить временем, насколько долго компания задержится на столь крупном рынке. Если Xiaomi приложит все усилия, то может стать серьезным конкурентом и в других регионах.