VistaNews.ru


Американец придумал, как делать протезы на 3D-принтерах

Сегодня, 02:45

22-летний американский изобретатель Истон ЛаШапель придумал, как делать протезы на 3D-принтерах. Сейчас для выполнения этой задачи ему помогают мощные корпорации.

Истон создал свой первый роботизированный протез руки, когда ему было 14 лет, а через 8 лет он основал компанию Unlimited Tomorrow, которая создает современные технологические протезы. С компанией ЛаШапеля сотрудничают такие гиганты как Microsoft, Stratasys и другие. Таким образом расширяется производство. Unlimited Tomorrow добивается создать с помощью 3D-принтера роботизированный протез, который будет стоить в цене намного меньше, чем то, что присутствует на рынке сейчас. К тому же новый протез будет идеально подходить под каждого клиента.

Истон уверенно говорит, что если не считать мелкие детали и электронные механизмы, то устройство будет почти полностью изготовляться на 3D-принтере.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.