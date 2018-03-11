Американец придумал, как делать протезы на 3D-принтерах

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22-летний американский изобретатель Истон ЛаШапель придумал, как делать протезы на 3D-принтерах. Сейчас для выполнения этой задачи ему помогают мощные корпорации.

Истон создал свой первый роботизированный протез руки, когда ему было 14 лет, а через 8 лет он основал компанию Unlimited Tomorrow, которая создает современные технологические протезы. С компанией ЛаШапеля сотрудничают такие гиганты как Microsoft, Stratasys и другие. Таким образом расширяется производство. Unlimited Tomorrow добивается создать с помощью 3D-принтера роботизированный протез, который будет стоить в цене намного меньше, чем то, что присутствует на рынке сейчас. К тому же новый протез будет идеально подходить под каждого клиента.

Истон уверенно говорит, что если не считать мелкие детали и электронные механизмы, то устройство будет почти полностью изготовляться на 3D-принтере.