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Хоровод муравьёв вокруг звонящего iPhone сняли на видео

Сегодня, 00:15

Пользователь Reddit взорвал интернет видеозаписью танца муравьев под стандартную мелодию iPhone. Хаотично двигающиеся насекомые, услышав рингтон смартфона, начинают организованно водить хоровод.

Не все события в мире можно логически объяснить или понять с первого раза. Именно к категории «Как?» пользователи сети отнесли видео танцующих вокруг iPhone муравьев от пользователя Reddit. Взорвавший интернет ролик начинается с хаотичного передвижения насекомых. Однако, стоит смартфону зазвонить стандартным рингтоном, как колония муравьев выстраивает организованный хоровод и начинает наматывать круги вокруг iPhone.

Осведомленные юзеры смогли с научной точки зрения объяснить танец насекомых. Муравьи не могут слышать звуков, однако они очень чувствительны к малейшим вибрациям. Именно дрожание смартфона вызвало у них уникальную реакцию в виде хоровода.

«А представьте, как бы их колбасило под какой-нибудь клубняк», - подшучивают пользователи сети.


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