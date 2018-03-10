Аналитики: Apple выпустит новейшие AirPods 2 в 2019 году

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Аналитики из бюро Barclays, которые неоднократно «попадали» с предсказаниями для Apple, уверяют пользователей, что новые наушники стоит ожидать в начале 2019 года. Кроме того, они обзаведутся новой «функцией».





Свои поздние показатели аналитики объясняют темпами продаж продукции корпорации по состоянию на сегодня. Специалисты уверены, что сейчас Apple оставит на прилавках старые гаджеты, а сама плотно займётся сборкой новых. По предварительным данным, полученным СМИ ранее, уже известно, что новые AirPods 2 будут иметь защиту от влаги.



Эксперты считают, что такое решение принесёт за собой дополнительный бонус. Поскольку защита будет сосредоточена именно на форм-факторе аксессуара, наушники получат к тому же улучшенное шумоподавление. Стоит отметить, что эта недоработка раздражает многих владельцев гаджетов Apple. Также известно, что новые AirPods 2 обзаведутся интегрированным процессором «Siri».