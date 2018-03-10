Smartisan Nut Pro 3 «перещеголял» iPhone X

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Разработчики нового флагмана Smartisan Nut Pro 3 сделали экран девайса похожим на iPhone X, но не стали его копировать полностью, а усовершенствовали, изменив дизайн.

Известно, что iPhone X компании Apple характерен большим дисплеем, но смартфон имеет недостаток в виде выреза, который располагается вверху OLED-матрицы под названием Super Retina. Многие юзеры считают вырез на экране гаджета огромным минусом.

Создатели Smartisan Nut Pro 3 также сделали вырез на экране девайса, но выполнили его намного интереснее. Они сделали вырез меньше и компактнее, линия выреза идет плавно и не бросается в глаза. В целом вырез в экране Smartisan Nut Pro 3 имеет такую же высоту как и в iPhone X, но смотрится симпатичнее и круче.