Норман Винарски назвал глупым свой голосовой ассистент Siri

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Руководитель Siri Норман Винарски назвал глупой современную версию голосового помощника. Также он расстроен компанией Apple, так как она, по его мнению, ничего не сделала для ассистента.

Ранее Норман собирался применить Siri в сферах развлечения и путешествиях. После приобретения проекта Apple, заплатив за него огромную денежную сумму, сотрудники корпорации приняли решение сделать из него универсальный помощник, несмотря на утверждения, что их усилия не приведут к положительному результату. Создатель Siri отмечает, что разочаровался в действиях «яблочной» фирмы, которая не способна сделать ассистент таким, каким он должен являться в действительности, несмотря на свои огромные возможности и ресурсы.