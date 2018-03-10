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Программа Scrcpy поможет управлять смартфоном на Android с компьютера

Сегодня, 07:45

Разработчик по имени Ромен Вимонт осуществил мечту миллионов людей, пользующихся Android, он создал программу Scrcpy, с помощью которой можно управлять смартфоном с компьютера.

Для удаленного управления необходимо иметь любое Android-устройство, и компьютер под управлением Windows, macOS или Linux. Интересно то, что для работы Scrcpy не нужно устанавливать на гаджет никаких посторонних программ. Вся работа производится через инструмент для отладки Android под названием Android Debug Brodge(ADB), который встроен на базе операционной системы. В процессе работы Scrcpy создается небольшой сервер, который работает с получением и отправлением данных. Все действия мышки на компьютере транслируются в смартфон, и им можно удаленно управлять. Scrcpy не создает большой нагрузки на систему и поддерживает хорошую скорость трансляции данных.

Пользователи, которые испробовали Scrcpy, отзываются о ней очень положительно. После завершения работы, Android Debug Brodge(ADB) не оставляет после себя никаких посторонних файлов, которые могут занимать свободное место. Попробовать программу Scrcpy могут все абсолютно бесплатно.


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