Эксперты назвали лучшие приложения для смартфона, заменяющие Animoji в iPhone X

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Анимированные смайлики пользуются большим спросом среди владельцев смартфонов под управлением операционной системы Android и iOS, однако полноценно это реализовано в Animoji в iPhone X. Эксперты составили список приложений, которые являются альтернативой для тех, кто не желает приобретать новые смартфоны от Apple.

На данный момент порадовать анимированными смайликами во время съёмки видео и создания фото могут лишь смартфоны Samsung Galaxy S9 и iPhone X. Однако есть ряд китайских смартфонов, которые «скопировали» функциональность Animoji. Всё это делается за счёт установленного софта.

К лучшим приложениям подобного рода следует отнести My Talking Pet («Мой говорящий питомец») – это программа, в которой на щенка или крупную собаку можно поставить ряд смайликов. Пользователям нравится стабильная работа программы и регулярное обновление анимации.

HAHAmoji – это ещё один вариант замены Animoji в iPhone X. Вместо лица человека появляется анимированный смайлик. Достаточно просто открыть приложение и загрузить своё изображение. Недостатком является то, что нельзя онлайн смотреть все изменения своей внешности, потому что обработка происходит на сервере.

Dubface сделает миниатюрную копию человека в 3D. При этом, можно использовать множество фильтров, которые помогут предстать в образе русалки или же принца на коне.

Emoji Me Face Maker – ещё один вариант альтернативы. Приложение является копией Эмодзи в Samsung Galaxy S9. Бесплатно предлагается 30 наклеек, но в дальнейшем пользователи iOS могут приобрести дополнительные анимации за деньги.