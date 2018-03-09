Сооснователь Mail.Ru Group проспонсировал $16,5 млн в беспилотные грузовики

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Один из основателей Mail.Ru Group проспонсировал компанию Starsky Robotics, которая разрабатывает беспилотные грузовики. Дмитрий Гришин вложил $16,5 миллионов.

Дмитрий Гришин является главой компании Grishin Robotics. У проекта несколько спонсоров: Grishin Robotics, Shasta Ventures и Y Combinator. Суть проекта состоит в том, что грузовые автомобили контролируют те же водители, но только с пульта дистанционного управления.

Тест-драйв у новых грузовиков уже был: один из них проехал 11 км по шоссе во Флориде самостоятельно. Гришин рассказал, что компания направлена на уникальный подход к проблеме управления большим транспортом. Водители таких грузовиков могут управлять большим количеством автомобилей сразу, проводя меньше времени на работе и оставаясь при этом дома либо в уютном офисе.

Такой новый проект должен полностью изменить всю автомобильную индустрию в целом.