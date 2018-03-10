Флагманские Meizu 15 и Meizu 15 Plus получат устаревшие процессоры

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Недавно в Сети стала появляться информация от различных инсайдеров о том, что флагманские смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus получат устаревшие процессоры. Дело в том, что компания просто настолько долго разрабатывала новые устройства, что их техническое оснащение просто устарело.

Если верить инсайдам, то Meizu 15 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 660. Это чип среднего прошлогоднего уровня. Самая флагманская модификация Meizu 15 Plus будет же работать на Exynos 660. Последний использовался в прошлогодних Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8.

По словам источника, изначально в Meizu собирались установить топовый 8-ядерный Snapdragon 845, но затем из-за дороговизны процессора от него отказались и решили выбрать более дешёвый Snapdragon 660. Если слова источников окажутся правдой, то флагманские смартфоны будут по сути не флагманскими, ведь их железо будет находиться на уровне 2017 года.

Хотя ещё можно предположить, что Meizu 15 и Meizu 15 Plus будут выгодны для покупателя исходя из своей цены. Если стоимость смартфонов будет не конкурентоспособной, чем Meizu и завоевала популярность, дизайн будет премиальным, а фирменная прошивка получит много новых функций, то телефоны будут выгодней тех же флагманов от Samsung. Ведь последние имеют работают на уровне китайских «народных» смартфонов, а стоят необоснованно дорого.