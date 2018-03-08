Samsung и Phillips начинают сотрудничество, чтобы позаботиться о здоровье человечества

Вчера, 21:11

Компании Samsung и Phillips начинают сотрудничество в сфере здравоохранения. Результат их работы обещает сделать заботу о своём здоровье настолько простой и эффективной, насколько возможно.





Об этом стало известно из пресс-релиза корейской корпорации Samsung. Если описать сотрудничество простым языком, инженеры совместят свои достижения в ARTIK Smart IoT и HealthSuite. Суть работы будет основываться на взаимодействии всего. Это значит, что данные, собранные облачным приложением HealthSuite от Royal Phillips, интегрированные в ARTIK Smart IoT от Samsung, позволят пользователям ориентироваться в услугах и возможностях системы здравоохранения быстрее и увереннее.



Кроме того, весомый вклад будут вносить разработчики «оздоровительных» приложений для платформы. Если обобщить будущий результат совместной работы, то можно говорить о том, что этот проект станет большим облачным хранилищем для всей возможной информации, связанной с системой здравоохранения. На данный момент разработчики поделились больше эмоциями, нежели детальной информацией. Главное, на что они обращают внимание – пользователь должен иметь доступ и к платформе Samsung, и к «облаку» Phillips.