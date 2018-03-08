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Microsoft запустил продажи Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в комплектации почти Windows 10

Вчера, 20:01

Корпорация Microsoft отказалась от дальнейших разработок Windows 10 и бросила все силы на «новые дела». Теперь в магазинах корпорации можно приобрести Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ в комплектации максимально схожей с Windows 10.

 Таким образом, пользователи могут купить «флагманы» Samsung с уже установленной модификацией Microsoft Edition. Программисты постарались сделать использование гаджета максимально схожим с пользованием персональным компьютером.

Таким образом, теперь на смартфонах Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ при продаже в магазинах Microsoft изначально установлены программы Office, Skype, Edge, Launcher, Cortana и прочие, которые повторяют функционал компьютера.


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