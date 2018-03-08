У нового iPhone отберут «монобровь»

Вчера, 19:19

Компания Apple при создании новой модели iPhone решила отказаться от черного верхнего модуля, называемого «монобровь». Все модели, которые выйдут в 2019 году будут уже без этой части.

Недавно стало известно, что компания готова выпустить не менее трех новых гаджетов к концу 2018 года. В их число войдет телефон с самым большим экраном и усовершенствованный iPhone X.

Успех смартфона iPhone X для одних и провал для других не мог остаться в стороне. Многие телефонные корпорации принялись создавать клонов известной модели.

Компания Asus, например, выпустила смартфон Zenfone 5, у которого также есть черное верхнее поле. Huawei также решила не отставать и представит целых три модели смартфонов с подобным элементом в верхней панели.

Создатель ОС Android в свою очередь выпустит новый смартфон Essential Phone, в котором не будет «моноброви». Энди Рубин в отличие от популярных брендов решил отказаться от копирования модели iPhone X. Особенностью смартфона станет выдвижная камера.