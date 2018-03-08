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Facebook планирует проект робота

Сегодня, 18:25

Компания Facebook запатентовала трехколесного робота со встроенной системой телеприсутствия. Как сообщается, заявку на патент корпорация подала еще 3 года назад, однако, зарегистрировали его только сейчас.

 Новинка носит название «Самобалансирующийся робот». Судя по всему, данный робот будет служить для проведения трансляций «на ходу». По задумке, робот сможет следовать за своим владельцем, попутно транслируя видео.

Помимо камеры на робота планируется установка дисплея. Поэтому возможно будет не только вести свою трансляцию, но и просматривать чужую с другого конца Сети. Таким образом, можно будет проводить сеансы видео-связи, оставаясь при этом в движении.

Новинка явно придется по душе людям, которые предпочитают активный образ жизни и не сидят на месте.


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