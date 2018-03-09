VistaNews.ru


Клавиатура Gboard обновилась поддержкой более 20 новых языков

Сегодня, 04:15

Компания Google сделала обновление для клавиатуры Gboard. В новой версии добавилась поддержка более 20 новых языков, в числе которых китайский и корейский.

 Благодаря обновлению и внесению некоторых изменений основная Android-клавиатура поддерживает более 300 языков. Специалисты Google отмечают, что самый требуемый языки, которые пользователи просили добавить были китайский и корейский.

Это не удивительно, ведь Китай самая густонаселенная страна в мире, а Корея самая продвинутая страна в Азии.

В данный момент разработчики Google внесли в техническую поддержку клавиатуры практически 75% языков всего Земного шарика. Всего четверть языков мира клавиатура Gboard поддерживать пока не может.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.