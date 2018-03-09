Клавиатура Gboard обновилась поддержкой более 20 новых языков

Сегодня, 04:15

Компания Google сделала обновление для клавиатуры Gboard. В новой версии добавилась поддержка более 20 новых языков, в числе которых китайский и корейский.

Благодаря обновлению и внесению некоторых изменений основная Android-клавиатура поддерживает более 300 языков. Специалисты Google отмечают, что самый требуемый языки, которые пользователи просили добавить были китайский и корейский.

Это не удивительно, ведь Китай самая густонаселенная страна в мире, а Корея самая продвинутая страна в Азии.

В данный момент разработчики Google внесли в техническую поддержку клавиатуры практически 75% языков всего Земного шарика. Всего четверть языков мира клавиатура Gboard поддерживать пока не может.