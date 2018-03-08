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«МегаФон» дает последний шанс бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A

Сегодня, 17:41

«МегаФон» объявил о скором финише акции, по которой каждый может получить смартфон Xiaomi Redmi Note 5A совершенно бесплатно. Недавно «Мегафон» и Xiaomi объявили о том, что при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 5A покупатель получает второй такой же смартфон бесплатно.

 Представители компании «Мегафон» отметили, что эта акция побила все рекорды по успешности. Именно поэтому ее решили так быстро завершить. Однако, желающие получить два смартфона Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного все еще могут успеть.

Как сообщают в официальном представительстве компании, акция завершится 10 марта во всех магазинах «Мегафон Ритейл». Однако, у покупателей есть время приобрести два смартфона по стоимости одного в любом магазине компании «Мегафон» на территории России до 1 апреля.


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