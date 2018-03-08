Xiaomi устроил в России масштабную распродажу в честь 8 марта

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Продукция компании Xiaomi пользуется большим спросом у пользователей. Официальный магазин Xiaomi в России продлил масштабную распродажу и большие скидки на четыре дня. Акция приурочена празднику 8 марта.

Распродажи ко дню празднования Международного женского дня помогли россиянам сэкономить немалые деньги. Объявленные акции помогли покупателям взвесить все плюсы и рассчитать ценовые скидки. Не стал отставать и официальный магазин Xiaomi в Росии. Праздничный ажиотаж продолжается в магазине и ныне, поскольку дату завершения акции продлили на 4 дня.

Такой шаг предпринят для удобства в ознакомлении с продукцией Xiaomi. Выгодно приобрести можно смартфоны (Redmi 4X, Mi A1, MI MIX 2 SE, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi 4A и Redmi Note 4), светильники, очистители воздуха, экшн-камеры, мышки, зарядные устройства, роутеры, лампы, весы, портативные батареи и другие.

Специалисты маркетинга сообщают о падении цен на 30 и более процентов. Магазин Xiaomi в России доставляет свои товары по всей стране, причем это не обязательно будет доставка с помощью курьерской службы.