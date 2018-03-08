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Apple не будет замедлять работу iPhone 8 и iPhone X

Сегодня, 16:21

В корпорации Apple заявили, что не станут снижать скорость относительно новых моделей iPhone, а именно iPhone 8 и iPhone X. Как сообщается, поздние модели этих смартфонов оснастят специальным программным обеспечением, которое предотвратить внезапное отключение гаджета.

 Не так давно представители «яблочной корпорации» заявили, что собираются выпускать ПО для уменьшения скорости iPhone, что должно было послужить обеспечением безопасности пользователей и стабилизации производительности. Однако, все поклонники данных смартфонов «встали на дыбы» и заявили, что хотят самостоятельно решать, с какой скоростью должен работать и смартфон.

Теперь корпорация Apple включила в состав смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X систему обновления, которая будет контролировать работу смартфона при нагревании его внутренних частей или высокой нагрузке на аппаратную часть гаджета.


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