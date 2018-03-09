OnePlus 5T «порвал» Samsung Galaxy S9+ по реальной скорости работы

Сегодня, 01:30

Компания Samsung провела официальную презентацию смартфона Galaxy S9+. Модель «порвала» рынок по реальной скорости работы.

Руководство компании Samsung провело официальную презентацию долгожданной модели смартфона Galaxy S9+. Сообщается, что модель получила передовое техническое оснащение, которое существует на рынке на сегодняшний день.

Российские поклонники гаджетов Samsung смогут приобрести смартфон у официальных дистрибьютеров уже 16 марта, пока неизвестна стоимость нового телефона. Известно, что журналисты уже смогли протестировать телефон и убедиться в его качестве. По итогу тестирования стало понятно, что Galaxy S9+ уступает по реальной скорости OnePlus 5T, хотя такое отставание незначительное и может оказаться незаметным для обычного пользователя.

Новая модель имеет процессор Exynos 9810, которая по техническим характеристикам слабее Snapdragon 835, используемого в OnePlus 5T. Galaxy S9+. Имеет 6 ГБ оперативной памяти.

Один из пользователей решил сравнить южнокорейский и китайский телефоны. В результате своего эксперимента, он сообщал, что явного лидера все-таки не удалось определить – в каких-то аспектах побеждал Galaxy S9+, а где-то победа была за OnePlus 5T.