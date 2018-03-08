Эксперты: Команда «Привет, Siri» должна исчезнуть

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Американские эксперты утверждают, что компания Apple в скором времени совсем избавиться от своего популярного голосового помощника Siri. Подобное «убийство» функции имеет сразу несколько причин.

По словам экспертов из США, в первую очередь корпорация Apple избавится от Siri из-за того, что данная функция уже перестала быть уникальной, как в 2011 году, когда Siri впервые появилась на iPhone 4s. В современном мире каждый производитель считает обязанным выпустить собственного голосового помощника по примеру Siri.

Вторая причина в том, что голосовой ассистент отзывается, если просто к ней обратиться, однако если у пользователя сразу несколько гаджетов от Apple, то отзовутся сразу все Siri со всех устройств, а это может предоставить неудобства для пользователя.