Xiaomi представила «умную» крышку для унитаза

Вчера, 23:55

Xiaomi планирует выставить на рынок продаж новинку. Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat – «умная» крышка для унитаза. Цена составит 190 долларов (11 тыс. рублей).

Китайская корпорация Xiaomi уверенно становится на ноги и вновь презентует новинку рынка продаж марки. Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat станет отличной новинкой среды «умных» вещей, окружающих человека в повседневной жизни. Среди основных преимуществ разработки: подогрев крышки унитаза, ее ополаскивание, подсветка, звуковое оповещение (если человек сидит на унитазе более получаса).

Также Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat содержит в комплектации керамический нагреватель воды и специальный фильтр, убивающий 99% всех известных бактерий. Имеется и опция очистки воздуха. Совершать различные действия с Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat можно используя Xiaomi Mi Band, пульт, мобильный телефон.

Приобрести «умную» и «нафаршированную» крышку можно будет за 190 долларов (11 тыс. рублей).