Apple назвала дату выхода невероятного iPad Pro

Вчера, 23:04

В социальных сетях бурно обсуждают новость о том, что Apple назвала дату выхода нового iPad Pro, который успели окрестить «невероятным».

В 2017 году Apple оригинально подошла к разработке iPhone X, добавив в него много новых возможностей, которые теперь можно встретить в iPad Pro. В планшет встроили сканер лица Face ID и другие функции. Известна и дата выхода «невероятного». Считалось, что новинка выйдет в ходе мартовской презентации, но на самом деле потребители увидят технологическое творение на конференции WWDC 2018, которая пройдет в первых числах июня. Вместе с iPad Pro «яблоки» презентуют операционную систему iOS 12.

В компьютерном планшете находится 4 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор Apple A11X Bionic, полноразмерный экран и многое другое. Отмечается, что компания представит сразу две версии: с 10,5-дюймовым дисплеем и с 12,9-дюймовым. Цена нового продукта составит от 650 до 800 долларов соответственно.