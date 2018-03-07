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Google всем рекомендует покупать новые смартфоны Nokia

Вчера, 22:16

Всем известно, что компания Google не запрещает использовать фирменную ОС Android всем компаниям. Поэтому, сотни корпораций устанавливают ее на свои смартфоны, как дешевые, так и дорогие. Однако у корпорации Google есть своя система определения лучших гаджетов. Недавно от нее поступила рекомендация на новые телефоны Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco и Nokia 6 (2018).

Смартфоны были представлены на выставке MWC 2018 в Барселоне. Данные мобильные устройства должны получать обновления каждые три месяца на протяжении 3 лет.

Сообщается, что Google отметил эти телефоны хорошими из-за их технических характеристик и прозрачной репутации производителя. Также по причине того, что смартфоны работают на «голой» операционной системе, без посторонних приложений.

Как известно, у корпорации своя система определения лучших гаджетов. Именно поэтому к ней обращаются множество компаний с просьбой о помощи при выборе хороших телефонов для корпоративных целей.


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