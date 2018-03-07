Samsung представила новую линейку телевизоров QLED 2018 года

Вчера, 20:23

Компания Samsung презентовала для более 1 тыс. человек новинку 2018 года. Рынок пополнится новой линейкой телевизоров QLED. Последняя разработка Samsung увидела мир в Нью-Йорке на пресс-конференции на Манхеттене.

Представители южнокорейской компании показали новинку 2018 года – линейку телевизоров с технологией QLED. К обзору получили пропуск более 1 тыс. человек приглашенных на пресс-конференцию в Нью-Йорке в здании Американской фондовой биржи. Мероприятие посетили специалисты и технологи, разработчики и конкуренты.

Исполнительный директор The New York Times Company Марк Томпсон подчеркнул преимущества презентованных новинок. По его словам, Samsung удачно подключила к телевизорам QLED опцию Ambient Mode. Данный функционал дает возможность показать телезрителю самые последние и актуальные новости от изданий. Такой шаг предусматривает доступ пользователей к репортажам с визуализацией. Новинку позитивно оценили скептики и будущие пользователи.