Эксперт рассказал, почему iPad не сможет заменить компьютер

Вчера, 20:12

Компания Apple продолжает рекламную компанию iPad, в которой рассказывается о том, что устройство может заменить компьютер. Специалист рассказал о том, почему данное заявление ошибочно.

Антонио Вильяс-Боас заострил внимание на том, что рекламный ролик компании, который появился в конце 2017 года, очень далек от истины. Он удивлен тем, что девочка в ролике делает множество вещей, а на вопрос соседки в конце про компьютер, спрашивает: «Что такое компьютер?». По его мнению, Apple не удастся заменить компьютер полностью, сделав так, что молодое поколение даже не будет знать, что это такое.

Специалист согласен с тем, что в некоторых моментах iPad может быть удобным, когда не требуется серьезная работа. Проверить почту или посмотреть пару страниц в Сети – вот для чего, по его мнению, подходит устройство. Но он напоминает и о том, что есть случаи, когда в браузере надо открыть около 20 вкладок, параллельно печатая в текстовом документе и периодически проверяя электронные сообщения. Антонио уверен, что для большинства мышь будет удобней.

Эксперт добавил, что если человек не сильно нуждается в компьютере, то его легко будет заменить устройством от Apple. Также он взял в учет и то, что если компания так хочет искоренить компьютеры, почему они не прекращают производство и разработку MacBook.