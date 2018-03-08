Смартфон Umidigi One копирует дизайн Apple iPhone X

Сегодня, 04:30

Процесс клонирования дизайна Apple iPhone X идет по нарастающей. В этом сезоне китайская компания Umidigi официально представила смартфон Umidigi One, трогательно напоминающий революционное изделие Apple.

В Umidigi One все учтено, от выреза в верхней части экрана до двойной камеры на тыльной стороне корпуса, выполненного из стекла. Правда, китайские разработчики по традиции придали прочности своему изделию, сделав каркас из стали. Дактилоскопический сканер расположен на кнопке блокировки экрана сзади. Дисплей у смартфона 5,9-дюймовый.

О соотношении сторон в предварительном релизе ничего не сообщается, впрочем, как и его разрешении. Umidigi One имеет полую совместимость с 4G-сетями, что дает возможность достигать скорости 400 Мбит в секунду. Полной загадкой на сегодня является дата выхода смартфона, его розничная цена и рынки сбыта. Более полную информацию производитель обещает в конце марта.