Эксперты рассказали, как сделать Face ID надежнее

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Новая функция Face ID стала знаменательной в области защиты телефонов, предоставляемая компанией Apple для владельцев iPhone X. Но до сих пор, с самого момента выпуска, пользователи продолжают на нее жаловаться. Специалисты рассказали, как можно бороться с появившимися проблемами.

Face ID порадовала многих пользователей iPhone X, усовершенствованная защита показалась очень удобной и сильной. Однако это длилось недолго и многие владельцы смартфонов компании Apple стали жаловаться на две проблемы. Первая была в том, что телефон длительное время отказывался узнавать владельца. Вторая противоположного характера – функция распознавала других людей.

По словам специалистов, такие проблемы встречаются довольно часто. Тем, кто хочет повысить безопасность своего смартфона, они представили несколько рекомендаций. Первое, что стоит сделать, это отсканировать лицо повторно. Также важно, в каких условиях чаще используется телефон. К примеру, владелец телефона часто носит очки, предпочтительней будет провести сканирование именно в них, это также касается и освещенности в помещении. Они рекомендуют отключить опцию, из-за которой пользователю необходимо смотреть в камеру аппарата. Стоит помнить, чем дальше телефон от лица, тем реже появляются проблемы.