Привидение-алкоголика с помощью Google Maps нашли в баре США

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В американском штате Юта очевидец запечатлел на камеру привидение. Снимок появился в Google Maps, что привело в шок многих интернет-пользователей, ведь оно собиралось выпивать спиртное.

Инцидент произошёл в Солт-Лейк-Сити в США. Странный объект, не отражающий тени, появился в одном из баров. Очевидец заснял это на камеру и опубликовал в Google Maps. Алгоритм распознавания объектов не смог дать точную характеристику увиденному. Соответствующий снимок получил распространение и в социальной сети Twitter. Автор считает, что это было настоящее привидение.

Охотники за сверхъестественным подтвердили это. Один из специалистов в области паранормального Стивен Гок назвал инцидент удачей, ведь такое же привидение они ранее наблюдали в других американских штатах. Теперь снимки будут подробно изучаться экспертами. В социальных сетях стали массово запустить алгоритм распознавания привидение в Google Maps. Ведь существует множество случаев, когда очевидцам удавалось запечатлеть на камеру необычные объекты.