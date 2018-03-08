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SK Telecom представил mini phone с 3,2-дюймовым экраном

Сегодня, 02:45

Инновационное подразделение корейского оператора сотовой связи SK Telecom представила на локальный рынок mini phone с 3.2-дюймовым экраном. Компания намерена занять нишу создания смартфонов для детей.

Как отмечают эксперты, символика на корпусах выпущенных новинок в виде супергероев и персонажей мультфильмов явно свидетельствует о том, что корейская компания намерена совершить долгосрочную экспансию на детский сегмент пользователей мобильных устройств. Несмотря на миниатюрную диагональ экрана, mini phone обладает многими «взрослыми» достоинствами.

Например, мобильное устройство имеет две камеры с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Четырехъядерный процессор и функцию SOS. Есть в mini phone и существенный недостаток, несколько странный для опытных разработчиков SK Telecom. В смартфоне закрыт доступ к интернету и Google Play, что в разы снижает возрастной порог потенциального пользователя. Стоит mini phone не совсем «по детски» - 14 тысяч рублей.


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