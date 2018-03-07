VistaNews.ru


Эксперты показали, как Samsung Galaxy S9 Plus снимает в сложных условиях

Сегодня, 12:57

Экспертам портала TechRadar одним из первых удалось протестировать новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 Plus. В новом отчете специалисты наглядно показали, как мобильное устройство снимает в сложных условиях.

Целую неделю эксперты тестировали камеру нового смартфона Samsung Galaxy S9 Plus, чтобы успеть рассказать потенциальным покупателям правду о съемке данного гаджета. 12-мегапиксельную камеру испытывали в сложных условиях при экстремально плохом освещении.

Результаты показали, что камера Samsung Galaxy S9 Plus на отлично справилась со съемкой при отсутствии света или движении. Полученные кадры получились достаточно качественными, четкими и с хорошей детализацией, утверждают эксперты TechRadar.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.