Эксперты показали, как Samsung Galaxy S9 Plus снимает в сложных условиях

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Экспертам портала TechRadar одним из первых удалось протестировать новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 Plus. В новом отчете специалисты наглядно показали, как мобильное устройство снимает в сложных условиях.

Целую неделю эксперты тестировали камеру нового смартфона Samsung Galaxy S9 Plus, чтобы успеть рассказать потенциальным покупателям правду о съемке данного гаджета. 12-мегапиксельную камеру испытывали в сложных условиях при экстремально плохом освещении.

Результаты показали, что камера Samsung Galaxy S9 Plus на отлично справилась со съемкой при отсутствии света или движении. Полученные кадры получились достаточно качественными, четкими и с хорошей детализацией, утверждают эксперты TechRadar.