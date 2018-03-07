VistaNews.ru


«Яндекс» не различает «говно» и Google

Сегодня, 12:50

Спрятанное тайное послание для конкурентов в картографическом сервисе «Яндекс.Карты» рассекретили юзеры. Пользователи имиджборда 2ch узнали, что «Яндекс» не видит отличий между «говном» и Google.

При попытке пользователей ввести слово «говно» в поиске «Яндекс.Карт» можно было увидеть адрес офисы Google в Москве. Местоположение компании появлялось первой в выдаче по запросу и смутило поклонников корпорации.

Такой инцидент реализовался из-за тайно спрятанного послания разработчиков «Яндекс.Карты». После нашумевшего скандала руководство сервиса откорректировало работу в приложении для мобильных устройств и в веб-версии сервиса.

На данный момент проблема исправлена и ситуация не предвещает нового скандала.

Такой ответ системы поиска изрядно насмешил пользователей социальных сетей. В интернете появились фотожабы и шутки по данному поводу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.