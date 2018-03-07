«Яндекс» не различает «говно» и Google

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Спрятанное тайное послание для конкурентов в картографическом сервисе «Яндекс.Карты» рассекретили юзеры. Пользователи имиджборда 2ch узнали, что «Яндекс» не видит отличий между «говном» и Google.

При попытке пользователей ввести слово «говно» в поиске «Яндекс.Карт» можно было увидеть адрес офисы Google в Москве. Местоположение компании появлялось первой в выдаче по запросу и смутило поклонников корпорации.

Такой инцидент реализовался из-за тайно спрятанного послания разработчиков «Яндекс.Карты». После нашумевшего скандала руководство сервиса откорректировало работу в приложении для мобильных устройств и в веб-версии сервиса.

На данный момент проблема исправлена и ситуация не предвещает нового скандала.

Такой ответ системы поиска изрядно насмешил пользователей социальных сетей. В интернете появились фотожабы и шутки по данному поводу.