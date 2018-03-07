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Новый Android сможет превратить смартфон в мышь или клавиатуру

Сегодня, 04:30

Любознательные участники специализированного форума XDA-Developers утверждают, что обнаружили в технических характеристиках новой операционной системы Android P интересную функцию. По версии исследователей, объединенный с ПК смартфон сможет по желанию пользователя превращаться в мышь или клавиатуру.

Участники форму заявляют, что намек на функцию интеграции был ими замечен еще три года назад, однако тогда она сохранялась в Android без активации. Теперь ожидается, что на традиционной весенней конференции Google I/O разработчики, отбросив скромность, официально объявят об интересном, а главное, полезном решении. Компания Samsung еще год назад представляла интегрирующее устройство DeX Station.

По мнению экспертов, такая функция является весьма полезной, интересной, но не революционной. Кроме того, пользователь столкнется с некоторыми неудобствами конструктивного плана. Хотя это и может стать началом разработок смартфонов определенного типа, подстроенного именно под такую функцию.


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