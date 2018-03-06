Рекламу «умной» колонки от Apple снял Спайк Джонз

Сегодня, 17:18

Корпорация Apple запустила новую рекламу своей «умной» колонки HomePod. Известно, что ее съемками занимался голливудский режиссер Спайк Джонз.

Руководство корпорации Apple постоянно радует своих почитателей новинками техники. На этот раз они выпустили «умные» колонки HomePod, съемками рекламного ролика о которых занимался знаменитый голливудский режиссер Спайк Джонз.

Известно, что продолжительность рекламного видео составляет четыре минуты, а его главной героиней стала певица и танцовщица из Великобритании FKA twigs. В рекламе девушка, возвращаясь домой просит Siri включить душевную музыку, а голосовой помощник выбирает композицию Андерсона Пака «Till Itʼs Over». Девушке эта музыка нравится, и она начинает ритмично танцевать под нее, а ее жилище постепенно превращается в сюрреалистическое пространство.

Полная версия рекламного ролика будет доступна только для онлайн пользователей, телезрители же увидят только 60-секундную версию видео.

Напомним, что продажи колонок HomePod стартовали в феврале 2018 года. Она оборудована семью динамиками, ее можно использовать как будильник и отправлять сообщения.