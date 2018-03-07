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На новый iPhone X выйдет чехол-аккумулятор

Сегодня, 01:30

На iPhone X планируют выпустить чехол, способный заряжать телефон. Новый девайс обеспечит смартфон дополнительными 9 часами работы.

Компания, специализирующаяся на чехлах для гаджетов Apple, Mophie на данный момент занята разработкой нового аксессуара, способного поддерживать заряд телефона до девяти часов. Внешне чехол никак не отличается от своих предшественников, только вырез под камеру другой формы.

По предварительным данным, чехол будет иметь емкость 1720 мАч. Стоит такая новинка около 60 долларов и будет доступна в магазинах компании Apple.


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