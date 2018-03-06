Caviar представил iPhone X с "ультиматумом" Путина

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Российская компания по производству люксовых смартфонов Caviar представила необычный дизайн iPhone X под эгидой "Ультиматум Путина".

Российский бренд Caviar, изготавливающий премиум-смартфоны, воодушевился посланием президента к Федеральному Собранию по поводу разработки и выпуска инновационного ядерного оружия.

В обращении Владимир Путин рассказал о достижениях вооружения и продемонстрировал инновационную крылатую ракету с ядерной энергоустановкой неограниченной дальности, сообщив, что пока не назвали ракету, и обратился с просьбой предложить свои варианты наименования.

Воодушевленные сотрудники Caviar уже отправили 6 возможных вариантов, а затем представили новый iPhone X с необычным оформлением, который посвятили лидеру страны, а также всем уникальным отечественным разработкам в оборонной промышленности, которые демонстрируют надежную и непоколебимую позицию РФ на мировом поле.

Внешне дизайн гаджета представлен сочетанием композитного камня "Космос", титана и золотых вставок. В совокупности все элементы создают картину небесного свода, по которому стремительно движется ракета, создавая золотистый след позади. Портрет Путина, украшающий корпус, символизирует его недавнее обращение. Устройство назвали "Putin Ultimatum", что изящно подчеркивает позицию РФ к западу.

Всего выпущено лишь 99 устройств, стоимость каждого составляет 249 000 рублей.