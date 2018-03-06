«Ростелеком» создаст собственный смартфон

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Михаил Осеевский, руководящий госкомпанией «Ростелеком», анонсировал запуск программы «Цифровая экономика». Бизнес и государство ожидают от отечественных производителей полного удовлетворения спроса на цифровые услуги.

В рамках госпрограммы «Цифровая экономика» специалисты корпорации «Ростелеком» приступили к изучению технических основ «аппетитов» страны и бизнеса. Пока рано говорить о производстве нового отечественного смартфона, но некие соответствующие проекты уже стартовали, заявил Михаил Осеевский.

Ранее «Ростелеком» приобрел 75% прав ООО «Открытая мобильная компания» и 75% акций ООО «Вотрон». Также госкорпорация получила контроль над автором мобильной ОС Sailfash OS. Суммы оформленных «Ростелекомом» сделок огласке не придаются. Предполагается, с помощью новой операционной системы отечественные специалисты смогут удовлетворять требования различных заказчиков.