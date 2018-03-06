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Xiaomi представила мощное зарядное устройство с 6 портами

Сегодня, 15:19

Xiaomi разработала мощное зарядное устройство с шестью портами для быстрой зарядки, которое совместимо со всеми девайсами под управлением iOS и Android.

Китайская компания Xiaomi представила свою новую разработку - зарядное устройство Millet USB Charger 60W fast charge. Гаджет одновременно может пополнять заряд сразу у 6 гаджетов на общую мощность 60 Вт, поддерживает входное напряжение от 100 В до 240 В, что делает его универсальным для всех стран мира. Новинка оснащена пятью полноразмерными портами USB-A, один из которых поддерживает технологию Quick Charge 3.0 для быстрой зарядки с максимальной мощностью до 18 Вт, а 6-й порт USB-C с поддержкой технологий Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery.

Уже завтра любой желающий может стать обладателем данной новинки за 20 долларов.


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