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Xiaomi начнет продажу смартфонов в аэропортах

Сегодня, 15:02

Представители компании Xiaomi заявили, что начнут продажу смартфонов в аэропортах. Первую точку продажи организуют в Шэньчжэнь Баоань.

Дьюти-фри со смартфонами Xiaomi на прилавках будет расположен в зале вылета F4 терминала Т3 на территории аэропорта Шэньчжэнь Баоань и получит название Mi. Официальная церемония открытия запланирована на 10 марта. Как отметили в компании, бизнес-модель Xiaomi позволяет руководству открывать все больше фирменных точек.

Mi Store представляет собой самый популярный магазин смартфонов в мире по посещаемости. Китайское предприятие опережает только компания со своими не менее популярными Apple Store. Действительно, продукция «яблочной» корпорации не имеет аналогов в мире по качеству, а потому это главный лидер на рынке.


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