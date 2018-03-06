Meizu снизила цены на смартфоны в России

Сегодня, 13:35

Корпорация Meizu снизила цены на свои смартфоны в России. Стартовала распродажа прошлогодних смартфонов по всей РФ.

В список участников распродажи вошли сразу четыре прошлогодних флагмана корпорации Meizu. Это смартфоны M6 Note, M6, M5 Note и M5S.

Стоит отметить, что цены на эти гаджеты упали на 1-2 тысячи рублей. Таким образом M6 Note потерял в цене тысячу рублей и теперь его можно приобрести за 13 999 рублей. А вот его младшие собратья «сбросили» по две тысячи рублей в своей стоимости. Meizu M5 Note теперь стоит чуть меньше 11 тысяч рублей. А вот модели M6 и M5S во время весенней распродажи можно приобрести всего за 8 990 рублей.