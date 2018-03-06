VistaNews.ru


Meizu снизила цены на смартфоны в России

Сегодня, 13:35

Корпорация Meizu снизила цены на свои смартфоны в России. Стартовала распродажа прошлогодних смартфонов по всей РФ.

В список участников распродажи вошли сразу четыре прошлогодних флагмана корпорации Meizu. Это смартфоны M6 Note, M6, M5 Note и M5S.

Стоит отметить, что цены на эти гаджеты упали на 1-2 тысячи рублей. Таким образом M6 Note потерял в цене тысячу рублей и теперь его можно приобрести за 13 999 рублей. А вот его младшие собратья «сбросили» по две тысячи рублей в своей стоимости. Meizu M5 Note теперь стоит чуть меньше 11 тысяч рублей. А вот модели M6 и M5S во время весенней распродажи можно приобрести всего за 8 990 рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.