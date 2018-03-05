VistaNews.ru


Компания Samsung представила новые модели Galaxy A8 и Galaxy S9 для бизнеса

Вчера, 21:46

Смартфоны Galaxy A8 и Galaxy A8+ были представлены еще в конце 2017 года. А флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9+ увидели мир буквально неделю назад, на выставке в Барселоне. Сейчас компания Samsung показала их новые модели, которые предназначены для бизнеса и называются Enterprise Edition.

Новые версии были официально представлены в Германии. В конце прошлого года Samsung уже показала миру версии Enterprise Edition других своих смартфонов. Гаджеты оказались весьма популярными среди многих компаний.

Так как устройства предназначены для бизнеса, основным акцентом стала защита пользовательских данных, а также регулярные обновления. В течение первых трех лет смартфоны будут автоматически получать обновление системы безопасности. На четвертый год система будет обновляться раз в три месяца.

Обе модели имеют возможность установки двух SIM-карт и карты памяти microSD.

Первыми новые гаджеты смогут купить в Германии, их запустят в продажу уже в апреле. В мае-июне компания Samsung планирует добраться и до США. Предварительная стоимость 499 и 849 евро соответственно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.