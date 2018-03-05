Компания Samsung представила новые модели Galaxy A8 и Galaxy S9 для бизнеса

Вчера, 21:46

Смартфоны Galaxy A8 и Galaxy A8+ были представлены еще в конце 2017 года. А флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9+ увидели мир буквально неделю назад, на выставке в Барселоне. Сейчас компания Samsung показала их новые модели, которые предназначены для бизнеса и называются Enterprise Edition.

Новые версии были официально представлены в Германии. В конце прошлого года Samsung уже показала миру версии Enterprise Edition других своих смартфонов. Гаджеты оказались весьма популярными среди многих компаний.

Так как устройства предназначены для бизнеса, основным акцентом стала защита пользовательских данных, а также регулярные обновления. В течение первых трех лет смартфоны будут автоматически получать обновление системы безопасности. На четвертый год система будет обновляться раз в три месяца.

Обе модели имеют возможность установки двух SIM-карт и карты памяти microSD.

Первыми новые гаджеты смогут купить в Германии, их запустят в продажу уже в апреле. В мае-июне компания Samsung планирует добраться и до США. Предварительная стоимость 499 и 849 евро соответственно.