«ВКонтакте» дарит MacBook и iPad победителям нового «Бинго»

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Социальная сеть «ВКонтакте» запускает новый конкурс «Бинго» для писателей. Победители, по прохождению всех этапов, получат новенькие MacBook 12" Retina Core и два iPad на 128 Гб.





После поощрения талантливых художников платформа решила взяться за продвижение талантливых писателей. Для участия в конкурсе не обязательно быть постоянно пишущим человеком, нужно просто иметь хороший слог или быть уверенным, что он хороший. Правила конкурса просты: в представленной таблице находится 20 клеток с заданиями. Необходимо выбрать задания любого столбца и строки (получится уникальных 7-8 заданий), но только не выбирать диагональную линию.



В своём сообществе или на персональной странице нужно публиковать тексты с хештегом #BingoWriters. А после завершения выполнения последнего задания необходимо заполнить форму. На всю работу даётся время до 5 апреля включительно, а судить их будут шеф-редактор «Афиши» Егор Беляков, поэтесса Марина Кацуба и писатель Александр Цыпкин. На все интересующие вопросы разработчики уже дали ответы.