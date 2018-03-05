Боевой гигантский робот-человек провалил тесты

Сегодня, 16:04

Боевой гигантский робот Method-2, похожий на человека, провалил тесты. Машину создали специалисты Hankook Mirae Technology в Южной Корее.

Method-2 способен пройтись несколько метров со страховкой, но управление машиной осуществляется не пилотом во встроенной кабине. Этим процессом руководит инженер, сидящий в совершенно отдельном помещении. Пилот может только управлять «руками» робота.

Человекоподобного Method-2 официально презентовали в декабре месяце 2016 года. Высота устройства составляет четыре метра, а вес равен 1,6 тоннам. Дизайн робота был создан Виталием Булгаровым, известным 3D-художником. Именно он создавал модели для нашумевших картин «Трансформеры 4», «Терминатор: Генезис» и «Призрак в доспехах». Стоимость робота составляет сто миллионов долларов, но проваленный тест-драйв может оттолкнуть потенциальных покупателей. Известно, что Method-2 не выполняет заявленных компанией функций.