Google выделил главные привычки интернет-пользователей из России

Сегодня, 15:57

Google вместе с Kantar TNS провели исследование интернет-аудитории в России, и выявили некоторые интересные особенности, главные привычки и тренды.

Установлено, что 61% россиян для выхода в Интернет используют свои смартфоны. Причем выходят в сеть они как для того, чтобы полистать ленту, так и для поиска некоторой информации (53% пользователей), для просмотра видео (42%), и для совершения онлайн-покупок (15%).

Онлайн-пользователи стали довольно нетерпеливые: если сайт загружается более 3 секунд, его покинут 53% людей, а уж более 5 секунд не выдерживают 90%.

Удивительно, но среди онлайн-аудитории пользователей старше 65 лет больше, чем в возрастном диапазоне от 16 до 19 лет (10% и 6% соответственно). Но наиболее многочисленна аудитория в возрасте от 25 до 34 лет (27%). А среди россиян старше 55 лет выходят в сеть каждый день 73%.

Наблюдается тенденция к росту популярности цифрового телевидения, которое предпочитают 28% людей, а 35% одинаково смотрят как цифровое, так и аналоговое телевидение. Распространение большого количества разных гаджетов и сервисов начало беспокоить граждан, ведь 81% россиян волнует сохранность их личных данных.

Лишь половина из участников опроса сообщили, что знают о таких помощниках как Siri от Apple, Алиса от "Яндекса" и иных роботов-алгоритмов, а пользуются их услугами только 4% опрошенных.