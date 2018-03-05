Nokia 9 выйдет одновременно с Nokia 8 Pro

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В Барселоне на выставке MWC 2018 стенды компании HMD Global пользовались особым вниманием экспертов и гостей мероприятия. Линейка смартфонов Nokia состояла из пяти моделей. Ожидаемых Nokia 9 и Nokia 8 Pro в коллекции не оказалось, но по инсайдерской информации, они уже в этом году выйдут одновременно.

Специалистов в Барселоне особенно заинтересовал смартфон Nokia 8 Sirocco, который несмотря на отсутствие концептуально новых решений, явился воплощением «взгляда в будущее». Именно под этим понятием определяют модель Nokia 8 Pro, который, по инсайдерской информации, вберет в себя все лучшее и удивит новейшими технологическими разработками. Предполагается, что этот смартфон с 5,5-дюймовым экраном продолжит традиции, одновременно расширив существующие возможности бренда и составит конкуренцию OnePlus 6 и Xiaomi Mi 7.

Что касается Nokia 9 с 5,7-дюймовым экраном, то здесь больше предположений, чем достоверных сведений. Известно наверняка только о наличии у смартфона процессора Snapdragon 845 с расширенной оперативной памятью. Оба устройства появятся в продаже не позднее сентября этого года.