Флагманский HTC U12 будет стоить 880 долларов

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Новый флагманский смартфон U12 от компании HTC будет стоить 880 долларов США. Несмотря на то, что данный аппарат представят публике только в апреле, но кроме цены уже известны и точные характеристики устройства, и даже есть его живые снимки.

Недавно в Сеть попали свежие фотографии флагманского смартфона HTC U12. Из них и утечек, которые стали известны ранее, следует – дисплей телефона составит 5,99 дюймов с высоким разрешением QHD+. Соотношение в лучших традициях 2018 года составит 18:9. Основная камера IMX3xx будет сдвоенная, с матрицами на 12 и 16 мегапикселей. Её производителем стала компания Sony. Фронтальная камера будет на 8 мегапикселей. Она будет обладать усовершенствованной сенсорной рамкой Edge Sense 2.0 и поддерживать технологию распознавания лица HTC Face Unlock. Но последняя функция будет осуществляться на программном уровне, никаких специальных датчиков в новинке не будет.

Также, если доверять утечке, HTC U12 будет обладать 6 гигабайтами постоянной оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти. У смартфона будет система пылевлагозащиты по стандарту IP68. Работать устройство будет под управлением ОС Android 8.0 Oreo с фирменной прошивкой HTC Sense 10. Насчёт аккумулятора и его вместительности точных данных нет. Известно лишь то, что HTC U12 будет иметь функцию быстрой зарядки 3.0. Стоить новое устройство будет 880 долларов.