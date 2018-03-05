Эксперты протестировали игровые колонки Microlab T-10

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Многие геймеры предпочитают играть в наушниках, а чтобы звук четко передавал игровую ситуацию, необходимы специальные колонки. Эксперты протестировали компьютерную акустику для игр Microlab T-10 версии 2.1.

В первую очередь стоит отметить, что мощность игровой колонки Microlab T10 составляет 56 Вт. Кроме того, устройство оснащено подсветкой сабвуферов диаметром 133,35 мм и Bluetooth. По словам специалистов, колонка может работать без проводов, а через систему Bluetooth версии 4.0. Колонка отлично передает музыкальное сопровождение игры и воспроизводит дабстеп, электронику, трэп, драм-н-бэйс и ретровэйв.

Существуют и незначительные минусы Microlab T-10 при просмотре фильмов, когда из-за дефицита средних частот искажаются голоса актеров. Таким образом, колонка Microlab T-10 идеально подходит для геймеров, так как качественно передает звук именно в играх.