Apple рассказала о грандиозных планах на новый iPhone 9

Вчера, 22:22

Появилась достоверная информация о том, что во второй половине года компания Apple выпустит три новых смартфона. Два из них станут флагманами, а третья модель будет бюджетной. Предполагаемое название новинки iPhone 9, но на нее строят уже грандиозные планы.

Модель iPhone 9 станет чем-то средним между моделями iPhone X и iPhone X Plus. Основой для дисплея послужит матрица IPS, которая считается дешевле.

Один из аналитиков компании утверждает, что этой модели будет уделено особое внимание и ее будут продвигать всеми возможными способами. Компания Apple решила перевести всех пользователей старых моделей iPhone на смартфоны со сканером лица Face ID.

За производство нового смартфона iPhone 9 будет отвечать целых три компании, поскольку Apple ожидает, что на него будет огромный спрос.

К сожалению, технические параметры будущего гаджета неизвестны, кроме разрешения экрана в 6,1 дюймов.

Предполагается, что он будет отличаться от iPhone X (2018) многими характеристиками, так как стоимость смартфона будет значительно ниже.

Напомним, что функцией Face ID планируют оснастить не только смартфоны, но и новый iPad Pro, который будет представлен уже в марте.