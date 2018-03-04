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Nokia 8 Pro может стать "убийцей" Samsung Galaxy S9

Вчера, 21:03

Новый смартфон Nokia 8 Pro тот гаджет, который своимии особенностями затмит Samsung Galaxy S9. Об этом пишут российские аналитики мобильного рынка.

Ранее в свет вышел гаджет Nokia 8 Sirocco, имеющий почти передовое железо, но уступающий таким моделям, как LG G7 Neo и Samsung Galaxy S9. В связи с этим разработчики трудятся над созданием нового мобильного устройства под наименованием Nokia 8 Pro. Его ведущей особенностью станет процессор Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, ПЗУ на 64 и 128 Гб, а также ОЗУ 6 и 8 Гб.

Такие параметры, как OLED-дисплей на 6,01 дюймов, 13-Мп фронтальной камеры и 16-Мп основной, батарея на 4000 мАч говорят от том, что новинка сможет станет более популярной, нежели Galaxy S9. Когда Nokia 8 Pro выйдет на рынок, не сообщается.


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