Windows 8.1 всё: Пользователи мобильной платформы не могут скачивать приложения

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В компании Microsoft уже давно закончилась поддержка Windows Phone 8.1, но теперь пользователи даже не могут скачивать приложения из Windows Store. Владельцы девайсов стали массово писать жалобы, но разработчики на данный момент никак не прокомментировали эту ошибку.

Согласно статистике, 38% пользователей платформы Windows Phone используют версию 8.1. 3 марта стали массово поступать жалобы на невозможность скачивания приложений из свежей версии Windows Store. При входе в магазин приложений пользователь «застряёт» на главном экране. При попытке скачать какое-либо приложение вылетает ошибка. Кроме того, никакой софт обновить не удаётся. Родное ПО от Microsoft вовсе не обновляется с декабря 2017 года. Один из энтузиастов пришёл к выводу, что на самом смартфоне необходимо установить дату 17 декабря 2017 года и тогда можно будет начать скачивать софт.

Вероятно, это связано с обновлениями в этот период, которые означали прекращение поддержки Windows Phone. Разработчики на данный момент никак не прокомментировали это. У некоторых пользователей нет возможности обновиться до Windows Phone 10 из-за системных требований. Поэтому будет ли дальше работать Windows Phone 8.1 на данный момент неизвестно.